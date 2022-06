Chris Evans se manifesta sobre possível affair com Shakira

10/06/2022 | 16:10



Durante a pré-estreia de Lightyear, filme que Chris Evans dublou, o ator deu entrevista a Univisón. Na entrevista Evans foi perguntado sobre um possível caso com a cantora colombiana Shakira e se participaria de um clipe com ela, o ator disse:

- Nunca a conheci, mas sou um grande fã. Ficaria com muita vergonha ao lado dela. Ela é muito boa nisso.

Os boatos de um affair entre os dois começaram após as notícias da separação de Shakira e Piqué. Depois do término, a cantora seguiu Evans no Instagram e ele a seguiu de volta, dando uma esperança aos fãs que gostariam de vê-los juntos. Shakira anunciou oficialmente que estava solteira no dia 4 de junho com uma breve nota dizendo:

Com muito pesar nós confirmamos que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade. Obrigada pela compreensão.

Até o momento, Shakira não se manifestou sobre os boatos de romance com o ator.