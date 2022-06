Falamansa abre Arraial Solidário de Santo André

Da Redação



10/06/2022 | 00:01



O Paço de Santo André será palco a partir de hoje do Arraial Solidário. O evento, promovido pela Prefeitura, será realizado até domingo e terá a participação de 44 entidades assistenciais do município previamente cadastradas a partir de chamamento público.

A abertura ocorre hoje, às 18h. Amanhã e no domingo o evento acontece das 12h às 22h. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e contará com barracas de comidas e bebidas típicas, food trucks, dança junina, além de shows musicais.

“Preparamos mais um evento pensado para a nossa gente. Com comidas e brincadeiras típicas, música e diversão para toda a família, o Arraial Solidário está chegando e irá beneficiar as entidades sociais do município, além do Fundo Social de Solidariedade. Esperamos todos para mais um momento de confraternização e solidariedade”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A banda Falamansa é um dos destaques da programação musical do evento. O grupo vai se apresentar hoje, a partir das 20h30. Ainda no primeiro dia da programação, estarão no palco Dj Juninho JJ, às 18h, e Gabriel Buscarioli, às 18h30. Amanhã, as atrações musicais no palco principal do evento serão do DJ Jad (12h), Kariri com Mel (13h), Quadrilha Nova Geração SP (15h30), Valente e Soberano (16h30) e Raffa Torres (20h). Já no domingo, o palco será ocupado pelo DJ Jad (12h), Balaio de Baião (13h), O Bardo e o Banjo (15h), Day Macedo (17h) e a dupla Juan Marcus & Vinícius fecha a programação (20h).

O ingresso, por visitante, será a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ou agasalho, dentro da campanha “Doar é um ato de Amor”. A estrutura do evento prevê sanitários, fraldário, espaço kids e espaço pet. Toda a renda será revertida para as instituições.

Logo na chegada ao evento, os visitantes serão recebidos no pórtico de entrada com cenografia temática e elementos como fogueira artificial, bandeirolas, pau de sebo, entre outros, além de cobertura, iluminação cênica e tela de LED 360º. A festa terá barracas com brincadeiras típicas das quermesses juninas, como touro mecânico, pescaria, martelo de força e jogo das argolas.

Outra atração da festa é o Bingo Solidário, que está marcado para começar às 19h, amanhã e domingo. O valor de cada cartela será de R$ 5. O pagamento deve ser feito em dinheiro. A renda arrecadada com a venda das cartelas será revertida para o Fundo Social de Solidariedade. Os prêmios, doados pela Ossel, patrocinadora da iniciativa, serão uma Air Fryer, uma cafeteira Dolce Gusto e um tablet Samsung no sorteio de amanhã. No domingo, os prêmios do Bingo serão uma Alexa, uma caixa de som JBL e uma televisão.

