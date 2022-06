Ângelo volta a treinar no Santos e já pode substituir Léo Baptistão em Minas

09/06/2022 | 15:20



Fábian Bustos parece não encontrar paz no Santos. O elenco se reapresentou nesta quinta-feira depois do empate com o Internacional, por 1 a 1, e o treinador tinha tudo para estar feliz com o retorno de Ângelo aos trabalhos com o grupo após 11 jogos de ausência. Ocorre que o departamento médico confirmou lesão muscular em Léo Baptistão, que não deve atuar no sábado, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O Santos vinha fazendo um trabalho diferenciado com Ângelo para não perdê-lo mais por causa dos problemas musculares, e adiou ao máximo seu retorno. Com Marcos Leonardo na seleção brasileira sub-20, o jovem podia formar dupla com Léo Baptistão que já deu certo no Brasileirão. Podia.

Dificilmente Baptistão terá condições de já voltar no sábado após ser substituído na Vila Belmiro. Sua escalação também é dúvida para a outra rodada, na terça-feira, na casa do Juventude. Ângelo já retorna com possibilidade de ser titular nos dois jogos, pois também não é certo que Marcos Leonardo fique à disposição em Caxias do Sul, pois joga contra o Uruguai no domingo.

"Ângelo foi reintegrado ao grupo e trabalhou normalmente no gramado do CT Rei Pelé na manhã desta quinta", informou o Santos. "O atacante Léo Baptistão passou por exames no início do dia e teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento no Departamento Médico do Santos FC."

Para piorar, Jhohan Julio também está afastado por problemas musculares e sua presença diante dos mineiros é incerta. Contra o Internacional, Bustos entrou com quatro homens ofensivos. No Mineirão, deve optar por esquema mais precavido, com Sandry voltando ao meio, ao lado de Zanocello e Rodrigo Fernández. Apesar de não ganhar há cinco rodadas, o Santos apostará nos contragolpes fora de casa.