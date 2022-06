Prefeitura de Mauá entrega novo Cras na Vila Falchi

Da Redação



05/06/2022 | 00:01



A Prefeitura de Mauá inaugurou ontem a oitava unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) no município, na Vila Falchi. O novo equipamento atenderá moradores de bairros como Jardim Itapark, Jardim Mauá, Jardim Bógus, Jardim Aracy e Jardim Campo Verde. Cerca de 9.000 famílias, antes atendidas no Cras Vila São João, moram na região.

O Centro de Referência de Assistência Social é a porta de entrada dos usuários da assistência social. Os equipamentos atendem pessoas que precisam acessar os serviços de proteção social básica em razão de vulnerabilidade ou para a prevenção da violação de direitos humanos. A unidade recém-inaugurada oferece atendimento especializado, atividades socioeducativas e sala direcionada ao apoio a mulheres vítimas de violência.

O município projeta que, com a nova unidade, o Cras São João tenha redução de 30% da demanda. Além de desafogar o atendimento na rede, o Centro de Referência da Vila Falchi reduzirá o tempo de deslocamento dos moradores da região, segundo avaliação da administração.