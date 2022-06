GCM de Santo André frustra ação de assaltantes dentro de um táxi

Da Redação



04/06/2022 | 09:50



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu três homens e uma mulher em um táxi na noite de ontem na região central da cidade. A prisão ocorreu após denúncia de munícipes que haviam sido assaltados e ameaçados com uma faca em um ponto de ônibus localizado na Avenida XV de Novembro.

O assalto ocorreu por volta das 22h. Logo após a ocorrência, as vítimas acionaram a equipe da GCM que fica no Paço Municipal. Os agentes imediatamente solicitaram apoio de quatro viaturas, que iniciaram as buscas pelos suspeitos. Durante a procura, os guardas avistaram quatro pessoas entrando em um táxi, com as mesmas características físicas e vestimentas usadas pelos supostos assaltantes.

Os agentes de segurança abordaram o táxi e encontraram com os passageiros uma faca e os pertences das vítimas que haviam informado o crime. Um dos assaltantes estava utilizando um par de tênis que havia sido roubado. Os agentes decretaram voz de prisão e encaminharam os quatro suspeitos para a Central de Flagrantes, recuperando os itens que tinham sido subtraídos e evitando que o taxista fosse a próxima vítima.