Anchieta registra tráfego lento devido ao alto volume de veículos

Na manhã desta terça-feira (30), a Rodovia Anchieta, no sentido capital, apresenta lentidão do km 12 ao km 10 e do km 20 ao km 17, devido ao alto fluxo de veículos.

Além disso, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, registra tráfego lento do km 250 ao km 252, em decorrência de obras em andamento na via.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), está operando normalmente no esquema 5x5. Isso significa que a descida dos veículos está ocorrendo pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Enquanto isso, a subida da serra está sendo feita pela pista norte dessas duas rodovias.