Arthur Aguiar vai passar por quatro cirurgias no mesmo dia

04/06/2022 | 09:11



Depois que ganhou o BBB22, Arthur Aguiar decidiu sair um pouco das redes sociais para aproveitar alguns momentos ao lado de sua família, mas isso nem demorou muito porque ele logo voltou e apareceu em tudo quanto era programa de televisão divulgando uma música nova.

Recentemente também o nome do campeão da casa mais vigiada do Brasil voltou a ser falado porque ele fez algumas novas tatuagens espalhadas pelo corpo e entre elas, o cantor escreveu o nome de sua amada, Maíra Cardi, bem no peito. E claro, isso deu o que falar entre os internautas.

Agora, segundo a coluna do Léo Dias, do Metrópoles, o ator vai passar por quatro cirurgias de uma só vez. Pois é, Arthur Aguiar vai operar da hérnia de disco, fará uma septoplastia para corrigir desvio de septo, uma turbinectomia para retirar um concha bolhosa crescida no nariz que veio por conta da rinite e também uma adenectomia para cauterizar a região da adenoide e eliminar acúmulos de pus quando ele ficar doente.

O jornalista ainda procurou a esposa de Arthur Aguiar que ainda deu mais detalhes sobre os procedimentos cirúrgicos que ele vai passar.

- De forma mais simples para explicar; ela [a hérnia] é uma bola que vai crescendo e incomoda muito conforme você se move, desde o movimento para levantar da cama ao acordar aos passos que ele faz em cima de um palco, é claro. Arthur vai colocar uma tela para impedir essa bola de continuar crescendo. Quando o Arthur saiu do BBB22, a turnê já estava marcada e ele nem sabia; porém as dores aumentaram muito. O médico disse que ele teria de fazer a cirurgia o quanto antes e então tiveram de cancelar a turnê. Ele entendeu, claro. Sabe que é preciso cuidar da saúde.

Saúde em primeiro lugar, não é mesmo!?