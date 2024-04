Sempre discretos, Ryan Gosling usa camiseta em homenagem à Eva Mendes

Ryan Gosling e Eva Mendes formam um casal extremamente discreto e escolhem viver suas vidas pessoais longe dos holofotes. Apesar disso, ambos são famosos e quase sempre estão em tapetes vermelhos e eventos de Hollywood, principalmente depois que o ator estreou como Ken em Barbie.

Porém, você sabia que eles quase nunca são vistos juntos? Esse é o nível que os dois preferem viver: de maneira super reservada. Vivendo de maneira tão diferente, os dois sempre levantam suspeitas de estarem em um momento difícil no relacionamento. Mas, parece que está tudo bem, viu?

Durante uma entrevista coletiva de seu novo filme, O Dublê, Ryan apareceu usando uma camiseta em homenagem à esposa. A peça foi estampada com o título do livro infantil que foi escrito por Eva - Desi, Mami e as Preocupações Sem Fim.

Fofo, não é?