Após Kayky Brito gravar vídeo falando da recuperação, motorista que o atropelou pede perdão

Na última segunda-feira, dia 29, Kayky Brito publicou nas redes sociais um vídeo contando como está indo a recuperação após sofrer o grave acidente em setembro de 2023. O ator, que foi atropelado e sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano, tranquilizou os seguidores e contou que tem andado muito de bicicleta.

No registro compartilhado em seu feed do Instagram, o artista declarou:

- Oi, tudo bem? Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem? Estou bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês. Esses dois parafusos enormes no quadril não doem no ato de pedalar. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, no cotovelo, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei. Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante, depois que termino me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo.

Após ver o vídeo de Kayky, o motorista Diones da Silva pediu perdão ao ator. Visivelmente emocionado, ele começou dizendo:

- Eu estou vindo aqui para poder falar sobre um vídeo do Kayky Brito que eu acabei de ver, estava vendo até agora pouco e esperei um pouquinho para poder vir aqui falar com vocês, porque esse vídeo mexeu muito comigo, sabe? Me deixou muito triste, mesmo sabendo que eu não tive culpa do que aconteceu. Ele mostrando a cicatriz enorme no braço, a quantidade de pontos, falou que está com dois parafusos enormes na coluna. Então, isso me deixa muito triste, mesmo eu não tendo culpa, mas mexeu muito comigo e eu quero aqui te pedir, Kayky, perdão publicamente por ter causado isso em você, mesmo sem intenção, mesmo sem ter culpa, mas causei. Eu acho que eu preciso falar isso para você, tá?

Em seguida, desejou uma boa recuperação ao famoso:

- Esse vídeo mexeu muito com a minha mente, com o meu psicológico, saber que você alterou o curso da vida de alguém. Então, quero te pedir perdão publicamente. Desejo que você se recupere, volte à sua plena forma que você tinha, volte à sua plema forma e que nada disso te impeça de ser a pessoa maravilhosa que você sempre foi pra tua família, pros teus amigos, pro teu trabalho, tá bom? Que papai do céu te abençoe muitíssimo em todas as suas áreas da tua vida. E mais uma vez, cara, mais uma vez: quero que te pedir perdão. É só a gente que passou que sabe. Só eu posso dizer o que eu estou sentindo no meu coração ao ver esse vídeo e saber que, mesmo sem querer, eu causei isso em alguém. Me deixou muito triste. Me perdoe, tá bom? Grande abraço.

Diones ainda deixou mais uma mensagem na legenda:

Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver bem e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão.