Água Santa fecha com o treinador Thiago Carpini para Copa Paulista

Francisco Lacerda

do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 23:59



A diretoria do Água Santa acertou ontem a contratação de Thiago Carpini para a disputa da Copa Paulista. O técnico estava na Ferroviária de Araraquara, que disputa a Série D do Brasileiro – está na quinta posição do Grupo F. Carpini chega com contrato válido até o fim do Paulistão de 2023.



Natural de Valinhos, no Interior, Thiago Carpini Barbosa, 37 anos, esteve à frente da comissão técnica do Santo André no último Paulistão, e tem passagens também por Guarani, Oeste e Inter de Limeira. Ele chega respaldado por bons desempenhos no futebol paulista. Pela Inter e Ramalhão, o treinador conquistou a classificação às quartas de final do Estadual e ainda garantiu vaga na Quarta Divisão nacional.



Ele se apresentou ontem e já iniciou os trabalhos visando a disputa da Copa Paulista. O Água Santa está no Grupo 3, junto com EC São Bernardo, São Caetano, Juventus, Oeste e Portuguesa. A estreia do time de Diadema será dia 3 de julho, contra a Lusa, no Estádio do Canindé.