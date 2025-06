França: Tarcísio 'humilhou comunidade árabe ao usar bandeira de Israel'

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), afirmou nesta sexta-feira, 20, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) "humilhou" a comunidade árabe, síria e libanesa do Brasil após se enrolar em uma bandeira de Israel durante a Marcha para Jesus, realizada na quinta-feira (19).

"O governador de São Paulo humilhou ontem toda a comunidade árabe, síria e libanesa, que são milhões. O Estado de São Paulo é onde mais tem libaneses em todo o mundo. Mais de 10 milhões de pessoas em São Paulo têm origem libanesa, síria ou árabe", declarou o ministro.

O Estadão procurou o Governo de São Paulo para obter um posicionamento oficial sobre a declaração e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto para atualização.

França ainda pediu que o governador não se envolvesse nos conflitos do Oriente Médio. "Sinceramente, fazer um gesto de humilhação apoiando alguém para poder humilhar esses povos é um erro grave do governador de São Paulo, que não tem nada a ver com guerra. São Paulo é um Estado da Federação, não tem que se meter em guerra", ele complementa.

O ministro já afirmou, em maio deste ano, que possui interesse em concorrer como governador de São Paulo nas próximas eleições. Ex-governador do Estado, França disse que desconhece candidatos do PT para o cargo.

Tarcísio de Freitas faz gesto para evangélicos

Durante a 33ª Marcha para Jesus, o governador Tarcísio de Freitas cantou músicas evangélicas, subiu em um trio elétrico e usou uma bandeira de Israel como capa.

"Hoje é o dia da reconciliação. É o dia de louvar, de agradecer, de se humilhar, de orar, de pedir perdão pelos nossos caminhos. E aí, a praga vai embora. O mal se afasta. A gente se reencontra com a prosperidade", declarou o governador ao público presente na ocasião, cerca de 2 milhões de pessoas.

O Freitas aproveitou o evento para fazer um discurso com citações bíblicas e anunciar uma lei que torna o Renascer Praise (principal organizadora da Marcha) patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo.

Tarcísio de Freitas é um dos possíveis candidatos da direita para a corrida eleitoral de 2026. O governador já chegou a receber elogios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o filho de Bolsonaro e deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro(PL), criticou a candidatura de uma "Direita permitida" representada por Freitas.