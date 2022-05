Sã Bernardo faz reunião com forças de segurança

Renan Soares

Especial para o Diário



13/05/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo realizou ontem reunião entre as forças de segurança no COI (Centro de Operações Integradas), no Jardim do Mar. Apesar de o encontro ter como objetivo fazer balanço do mês e tecer estratégias para os pontos fracos, nenhum número foi apresentado. O evento contou com presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), da nova liderança do CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana 6), o coronel Marcelo Gonçalves Gaspar, o comandante do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), além de representantes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil.

Os principais pontos discutidos foram o programa São Bernardo Mais Segura, furtos de cabos de eletricidade e em pontos de ônibus, além do roubo que falsos entregadores têm praticado no município e em todo o Grande ABC.

De acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública), nos primeiros três meses deste ano foram 1.011 ocorrências entre furto e roubo de veículos no município, número 46,7% maior do que o registrado no mesmo período de 2021. “Esta preocupação está sendo tratada como um todo, mas não dá para você cuidar pontualmente por cidade. Por parte da GCM, com apoio das polícias (Militar e Civil), são produzidas operações de apreensão de motos irregulares, seja por falta de documento ou porque é roubada”, disse o prefeito.

De acordo com Orlando, São Bernardo desmontou, no último dia 5, desmanche ilegal de motocicletas na Avenida Londres, no bairro Taboão, na divisa com Diadema. A prática foi identificada depois que a GCM recebeu denúncia de uma seguradora de que o rastreador de uma moto roubada – uma Honda Titan CG 160 – indicava a localização da motocicleta. Ao chegarem no local, uma garagem com aparência de oficina, os agentes encontraram dois suspeitos desmontando uma das motocicletas. Um dos criminosos confessou que se tratava de motos roubadas. Foram apreendidas quatro motos, além de diversas peças e um revólver calibre 38. A dupla foi detida e encaminhada ao 1º DP de São Bernardo.

A reunião tratou também de ações programadas para acontecerem nos pontos de ônibus, especialmente no períodos da manhã, e para evitar o recorrente roubo de cabos nos semáforos da cidade, principalmente no período noturno, fazendo com que o município amanheça com diversos semáforos desligados, o que prejudica muito o trânsito.





NOITE TRANQUILA

Operação Noite Tranquila, uma das principais iniciativas da gestão no combate à criminalidade e na garantia do sossego, completa cinco anos hoje. Nesse período, a ação acumulou 2.130 intervenções, entre flagrantes, veículos vistoriados e apreendidos; estabelecimentos interditados, autuados e lacrados e dispersões de festas clandestinas.