Dia das Mães: 5 dicas da Netflix que se encaixam na sua rotina

08/05/2022 | 13:58



Para comemorar este Dia das Mães, nada melhor do que tirar um tempinho para relaxar e aproveitar com a família ou até mesmo sozinha, não é mesmo? Se você é uma mãe fã de cinema e televisão, mas está com pouco tempo para assistir um filme ou maratonar a série que todo mundo está comentando, saiba que nem tudo está perdido.

Existem algumas dicas para otimizar o uso das plataformas de streaming, que podem ajudar na hora de encaixar o momento de descanso ou lazer na sua rotina. Para melhor utilizar o serviço Netflix, por exemplo, confira algumas sugestões:

Legendas: Enquanto a TV principal da casa está ocupada pelos pequenos - ou eles estão na sonequinha da tarde -, aproveite as legendas no tablet ou celular: você assiste no mudo, mas ligada em tudo o que está acontecendo.

Playlist 'Continuar Assistindo' e 'Minha Lista': As melhores amigas para você nunca perder as recomendações que te enviaram ou que você viu no grupo de WhatsApp.

?'Gostei': A cada vez que se usa o 'joinha', a Netflix entende seus gostos e recomenda títulos semelhantes. Isso significa que, toda vez que você volta para a Netflix, já tem um novo título esperando por você.

?Lembrete: Viu que a nova temporada de sua série favorita vai estrear ou se interessou por um título que viu por aí? Acione o 'Lembrar' e a Netflix te avisa assim que estiver disponível.

Séries curtas: Finalmente conseguiu uma meia hora só sua? Confira dicas de séries que tem episódios de apenas 30 minutinhos.