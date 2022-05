Paulo André revela que não fala com Arthur Aguiar desde o fim do BBB22: -Ele está no momento dele e eu no meu

08/05/2022 | 11:10



Clima tenso entre os ex-brothers?

Paulo André participou do programa Altas Horas do último sábado, dia 7, e foi questionado por Serginho Groisman sobre sua amizade com o campeão do reality, Arthur Aguiar. O apresentador quis saber se eles costumam conversar, e PA respondeu:

- Não, ele está no momento dele e eu no meu, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar. É que está tudo muito recente.

Eita! Vale lembrar que recentemente os fãs de PA repararam que ele parou de seguir Maíra Cardi, esposa de Arthur, no Instagram.

No programa, ex-BBB também falou sobre todo o carinho que tem recebido de seus fãs:

- Agora isso veio com uma força bem maior. Eu estou muito feliz em receber tanto carinho. E é diferente, as pessoas com quem eu tive a experiência lá, o Pedro Scooby, ele falou que está sendo diferente, ele enxerga que o carinho que eu estou recebendo é verdadeiro, de algo que a gente construiu lá dentro e que ele também recebe, claro.

Segundo ele, seu grande objetivo no momento é retribuir tudo isso.

- Acho que a minha maior preocupação que eu fico o tempo todo fritando é em como eu posso retribuir isso. Nos últimos dias a galera falou: Posta mais coisas, e eu estou nesse mundo agora, antes do BBB eu era mais discreto nas minhas redes sociais e agora minha missão é retribuir esse carinho todo, é o que eu mais quero.