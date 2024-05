Diário em Cena: Festivais animam final de semana da região

Ribeirão Pires

Em Ribeirão Pires, o Paço Municipal recebe neste sábado e domingo o festival Rock This Town. O evento, que promove uma imersão na cultura dos anos 50, com apresentações musicais, dança e exposições temáticas, traz uma programação diversificada que vai das 12h às 20h, e conta com entrada solidária, com doações que serão revertidas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Serviço - Rock This Town

Data: 18 e 19 de maio

Horário: 12h às 20h

Local: Paço Municipal

Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 - Centro.

Entrada Solidária

Sábado - 18/05:

13h - Seedão HD e os Destruidores de Arquivo

15h30 - Bob-Lee (Cover de Elvis)

18h30 - Dan and His Rockers

Intervalos: DJ Tony Bell

Domingo - 19/05:

13h - Jonny Donalds e os Patifes

15h30 - Erick Lunghini (Cover de Elvis)

18h30- Banda Folgatos

Intervalos: DJ Paulinho

Santo André

Já em Santo André, neste final de semana, o Paço Municipal da cidade será sede de mais uma edição do Beers Festival. O evento, que é considerado o maior festival de cerveja do ABC, conta com gastronomia variada, 12 cervejarias, espaço kids e pet friendly, além das apresentações musicais, com destaque para os covers das bandas System of a Down, Van Halen e Guns n’ Roses. O Beers Festival vai das 12h até às 22h.



Serviço - Beers Festival

Data: 18 e 19 de maio

Horário: 12h às 22h

Local: Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n

Entrada Solidária

Sábado - 18/05

Dj Rodrigo Silva

Filhos da Pátria

Especial System of a Down

Plebe Rude

Domingo - 19/05

Dj André Silva

Especial Van Halen

Especial Guns n’ Roses

Rolls Rock

Digão & Os Spoilers



São Caetano

E em São Caetano, o Teatro Santos Dumont recebe em seu palco no sábado a apresentação de comédia, Show de Hipnose Cômica Magicamente, às 20h30, e no domingo o espetáculo de teatro Allan Kardec: Um Olhar para a Eternidade às 18h. Os ingressos de ambas as apresentações podem ser adquiridos pelo site bilheteriaexpress ou nas lojas Tio GIl Centro e Tio Gil Magazine.



Serviço - Show de Hipnose Cômica Magicamente

Data: 18 de maio

Horário: 20h30

Local: Teatro Municipal Santos Dumont

Endereço: Av. Goiás, 1111 - Centro

Ingressos: R$80 (inteira), R$50 (antecipado até a véspera) e R$40 (meia)

Vendas: bilheteriaexpress.com.br ou lojas físicas Tio Gil Centro e Tio Gil Magazine

Serviço - Allan Kardec

Data: 19 de maio

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Santos Dumont

Endereço: Av. Goiás, 1111 - Centro

Ingressos: R$80 (inteira), R$60 (antecipado até a véspera) e R$40 (meia) Vendas: bilheteriaexpress.com.br ou lojas físicas Tio Gil Centro e Tio Gil Magazine