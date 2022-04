Alerta de fofura! Esposa de Alexandre Nero registra momento fofíssimo do ator com os filhos: Meus meninos

30/04/2022 | 15:10



Alerta de fofura! Neste sábado, dia 30, Karen Brusttolin, esposa do ator Alexandre Nero, presenteou os internautas com um clique encantador do artista ao lado dos dois filhos, Noá e Inã.

No Feed do Instagram, a figurinista mostrou o amado com os herdeiros no colo e, simplesmente, se derreteu pelo momento:

Meus meninos, escreveu ela na legenda da publicação.

Claro que o momento raro, já que a família costuma ser bem discreta, rendeu uma chuva de elogios dos internautas:

Que beleza, disse um internauta.

Os mais lindos, comentou uma segunda.

Família linda!! Deus abençoe sempre!!, escreveu outra.

Recentemente, durante uma entrevista, Alexandre falou sobre a mudança de vida após o nascimento dos filhos e surpreendeu.