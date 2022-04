Viviane Araújo mostra ultrassom do filho e dispara: Vai sambar com a mamãe

22/04/2022 | 12:10



Viviane Araújo está vivendo um momento mágico em sua vida! Aos 47 anos de idade, a atriz está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão. Em plena temporada de Carnaval, a musa da Marquês da Sapucaí decidiu fazer um ultrassom antes de desfilar na avenida e se derreteu com o som do coração de Joaquim.

Bom dia, meus amores. Já estou aqui no consultório fazendo a ultra antes do desfile, né? Para ver se está tudo bem e ver se esse bebezinho vai sambar junto com a mamãe.

Logo após os exames, Araújo apareceu dançando em frente à tela com um baita sorrisão.

Tudo maravilhoso, Joaquim está lindo aqui dentro, comemorou.

Fofa, né?!