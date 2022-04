Edson Celulari se derrete ao posar com Enzo e Chiara

21/04/2022 | 10:10



Edson Celulari fez o termômetro da fofura subir! Na última quarta-feira, dia 21, o ator usou as redes sociais para mostrar que a filha caçula, Chiara, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke, recebeu uma visitinha ilustre. De quem? Do irmão mais velho, é claro!

Enzo Celulari, filho de Edson com Claudia Raia apareceu para dar aquele cheiro na pequena antes de cair na folia do Carnaval.

Olha quem veio visitar a irmã, escreveu o ator na legenda.

Fofos, né?!