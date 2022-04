Linn da Quebrada aparece sem foto para Naiara Azevedo em app de conversa e intriga a sertaneja: Não vai me adicionar?

19/04/2022 | 11:10



Do BBB22 para a vida! Na noite da última segunda-feira, dia 18, Naiara Azevedo fez a alegria dos fãs ao compartilhar no Twitter algumas interações com Jessilane Alves, Natália Deodato e Linn da Quebrada. A sertaneja começou exibindo um print de seu histórico do WhatsApp, onde é possível notar conversas privadas com as amigas e um grupo das comadres.

Em outro post, a cantora divertiu a web ao mostrar as mensagens que trocou com Lina. A cantora estava intrigada com o fato da foto de perfil da amiga não estar aparecendo, o que a levou a pensar que seu número não foi adicionado na agenda da atriz.

Não vai me adicionar no zap não?, questionou.

Em resposta, Linn da Quebrada enviou um áudio explicando o ocorrido.

- Eu tiro para as pessoas não saberem que sou eu mesma. Eu adicionei, mulher, eu adicionei. Eu tirei a foto. Não está aparecendo a foto do Serasa aí? Ah eu tirei a foto para todo mundo. Eu tirei a foto porque não quero que as pessoas fiquem sabendo que sou eu, entendeu. Muita gente que já tinha meu telefone, muita gente que eu falei de antes, muito bofe.

Com a repercussão do áudio, Lina ainda resolveu fazer uma enquete para os fãs decidirem qual será sua próxima foto de perfil. Pode?