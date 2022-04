Graciele Lacerda surpreende ao surgir com cabelos curtinhos e explica o que aconteceu

17/04/2022 | 09:10



Graciele Lacerda surpreendeu a web ao aparecer com o cabelo diferente nas redes sociais na última sexta-feira, dia 15 - a noiva de Zezé Di Camargou pulicou um clique com ele e chamou a atenção dos internautas ao aparecer com as madeixas aparentemente curtinhas.

Porém, era apenas impressão, já que os fios estavam por debaixo da jaqueta.

Look de ontem! Ah, muita gente comentou na foto dos stories que parecia que eu tinha cortado o cabelo Chanel! Não cortei, mas também gostei do efeito? Quem sabe não me inspiro e mudo o visual! O que acham?, perguntou.

E nos comentários os seguidores deram a sua opinião sobre o visual da infuenciadora.

Ficaria lindo, disse alguém.

Não corta, falou outra pessoa.