Motocicletas na mira

Do Diário do Grande ABC



12/04/2022 | 08:59



Essenciais para agilizar a logística comercial em uma economia cada vez mais digitalizada, as motocicletas entraram na mira da Polícia Militar no Grande ABC. O setor de inteligência da corporação concluiu que a facilidade de locomoção fez com que criminosos recorressem ao veículo de duas rodas para cometer crimes. Mais que isso: sua utilização teria sido o principal fator que induziu o aumento expressivo dos índices de roubos registrados nas sete cidades nos últimos meses. Por isso, a ordem do comando é apertar o cerco aos condutores de motos.

Ao completar um ano à frente do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos não tem dúvidas de que bandidos se passam por entregadores de serviços delivery para enganar os cidadãos e, então, cometer os mais variados tipos de crimes. Foi o que expressou em entrevista exclusiva concedida à equipe do Diário e publicada nesta edição.

Com os motociclistas, a tolerância é zero. “A ordem é parar todas as motos que for possível parar. Não tem mais uma característica, eles se disfarçam de entregador, usam uniforme de empresas, enfim, tentam se safar”, justifica o comandante. A convicção do coronel já se reflete nos dados. O número de abordagens a motociclistas no primeiro trimestre deste ano é maior que o dobro do registrado nos últimos três meses de 2021.

O foco da corporação será no combate ao roubo de veículos, modalidade que, segundo a própria SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, apontou crescimento espantoso de 56,9% em fevereiro, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. A polícia precisava mesmo dar respostas. A sociedade espera que, identificado o modus operandi dos ladrões e deflagrada política de tolerância zero destinada a combatê-lo, a PM finalmente consiga apresentar dados que mostrem redução drástica dos números de furtos e roubos aferidos no Grande ABC nos últimos meses. Este Diário continuará a acompanhar as estatísticas. A ver.