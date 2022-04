Charge - 12 de abril de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



12/04/2022 | 09:28



Os batalhões da PM (Polícia Militar) do Grande ABC têm intensificado a fiscalização de motociclistas. Apenas nos três primeiros meses de 2022, foram realizadas cerca de 44,5 mil abordagens a condutores deste tipo de veículo, o que equivale a praticamente 500 por dia.

De acordo com o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, que completa hoje um ano à frente do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), a ordem é combater os mais variados crimes cometidos por pessoas que se passam por entregadores de delivery para enganar as vítimas.