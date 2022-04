Com dia corrido no BBB22, Tadeu Schmidt decide não ir para casa e dorme nos Estúdios Globo

09/04/2022 | 16:11



Tadeu Schmidt confinado nos Estúdios Globo? Calma!

Como você tem acompanhado, o BBB22 entrou em sua reta final, e com isso, as coisas têm sido mais agitadas e corridas no reality. Exemplo disso foi a última semana, na qual rolou formação de paredão falso no domingo, eliminação na terça-feira, retorno do paredão falso na quinta-feira, e na sexta-feira, prova do anjo durante a tarde e nova formação de paredão na parte da noite!

A correria foi tanta que o apresentador Tadeu Schmidt desistiu de ir para casa após comandar a prova do anjo e deixou para tirar um cochilo nos Estúdios Globo mesmo, enquanto aguardava para dar o horário de aparecer no ao vivo da noite. Em seu Instagram, ele compartilhou uma foto de seu quartinho improvisado.

Prova do anjo à tarde?Formação de paredão à noite?Trânsito de sexta-feira?Hoje, não deu pra voltar em casa. Fiquei direto nos Estúdios Globo.Tirei aquele cochilinho e daqui a pouco encontro vocês!

Nos comentários, famosos e internautas elogiaram o apresentador:

Mandou bem!, escreveu Bruno de Luca.

Tata de chinela é minha religião, comentou o ex-BBB22 Vyni.

Dorme de relógio pra não perder a hora, brincou um internauta.