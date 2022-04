São Bernardo desobriga uso de máscara de proteção nas escolas públicas e privadas

Renan Soares

Especial para o Diário



09/04/2022 | 07:51



A Prefeitura de São Bernardo tornou facultativo, ontem, o uso de máscaras em ambiente escolar. A decisão desobriga a utilização do item de proteção individual por alunos e profissionais da educação em todos os recintos das escolas públicas, municipais e estaduais, bem como das unidades de ensino privadas do município, assim como já ocorria em Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O uso da máscara segue obrigatório no transporte público, inclusive o escolar, nas unidades de saúde, incluindo laboratórios e consultórios médicos, e para funcionários de estabelecimentos de consumo imediato de alimentos e bebidas.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando (PSDB), a decisão foi tomada após período de acompanhamento, realizado pela Secretaria de Educação e pelo Comitê de Combate ao Coronavírus. "Chegamos a 87% das crianças com idade entre 5 e 11 anos vacinadas com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19 em São Bernardo e estamos há dez dias sem novas internações de pessoas contaminadas pela doença nos nossos hospitais. Isso nos permite, um mês após a liberação das máscaras pelo governo do Estado, dentro do Plano São Paulo, tornar o uso facultativo no ambiente escolar", diz.