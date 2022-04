Produção do BBB22 comete deslize e Jessilane dispara: É paredão falso

06/04/2022 | 09:10



Parece que os brothers já estão sacando que pode ter algo errado com a eliminação de Arthur Aguiar no BBB22. Após a saída do ator da casa, alguns participantes estavam conversando na cozinha sobre a possibilidade de ser um paredão falso.

Linn da Quebrada levantou a primeira suspeita, mas logo foi rebatida por Gustavo e Jessi, que acreditavam ser tarde demais para a produção conseguir armar uma dinâmica dessa.

- Não dá tempo, se ainda tivesse prova hoje podia ser, mas não dá mais tempo. Nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato, diz Jessi.

- Mas pode ter, rebate Lina.

- Não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo, Gustavo argumenta.

Apesar de discordar de Lina, a conversa deixou uma pulga atrás da orelha da sister, que após o fim da manutenção externa, foi até a academia para ver se o boneco de Arthur Aguiar ainda estava lá. Caso você não saiba, é comum que após a eliminação, a equipe do programa retire o avatar do participante do Quarto do Líder e da academia.

Ao ver que o boneco de Arthur ainda estava lá, Jessi gritou:

- Gente, o paredão é falso!

Grupo dos meninos criam teorias

No Quarto do Líder, Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo criaram teorias para explicar a eliminação de Arthur.

Paulo André se apegou ao discurso de Tadeu, e disse que algo pontual poderia ter acontecido dentro da casa. Enquanto Isso, Scooby disparou:

- Pode ser parada de maluco, mas se eu fosse telespectador, algo que me incomodaria era a quantidade de tempo que ele passava dormindo. Não sei se isso era um motivo pra galera tirar ele, mas ele passava muito tempo dormindo.

- Uma coisa que ia conversar com ele, mas seria pós-paredão, pra não interferir, era que o Thurrá não era mais o Thurrá de antes, disse Paulo André, se referindo a como o ator perdeu seu brilho, e não estava mais se divertindo nas festas.

- Pode interferir um pouco, mas não é o causador, diz Gustavo.

- Eu fiquei pensando assim, na festa foi o primeiro a sair, disse Scooby.

- Ele ficava sentado de canto, pontuou Gustavo.

Eita!