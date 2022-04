Clientes acusam loja de veículos de estelionato

Carolina Helena

Especial para o Diário



06/04/2022 | 00:01



O sonho de conquistar um carro novo se tornou pesadelo para as pessoas que compraram veículos na loja Meta Motors, que fica no Auto Shopping Ipiranga, no Rudge Ramos, em São Bernardo. Entre julho e novembro de 2021, mais de 15 pessoas foram lesadas pela loja e os problemas vão desde veículos que não foram entregues até sumiço de documentos.

Maria Lucia Leal, 49 anos, comprou carro em novembro e até hoje não recebeu a documentação. “Não consigo passar para o meu nome. Encontrei o antigo dono do carro, que inclusive não recebeu o pagamento do carro. Os donos estavam nos enrolando, agora sumiram e não respondem mais” relata.

Roberta Siqueira, 40, foi outra cliente lesada. “Comprei um carro e eles não querem me dar o recibo. Sou de São José dos Campos, tenho que ficar vindo aqui na loja, meu filho é a autista e tenho que largar tudo lá para correr atrás da das coisas. Sou motorista de aplicativo e não posso ficar rodando sem documento”, reclama.

O Diário tentou contato com os donos s da loja, mas não recebeu resposta. Em nota, o Auto Shopping Imigrantes informou que “encaminhou para o departamento jurídico tomar as medidas judiciais cabíveis”. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que “o caso foi registrado no 2º DP de São Bernardo e, por se tratar de crime de ação condicionada, a vítima foi orientada quanto ao prazo para representação criminal para a continuidade das investigações”.