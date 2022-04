Lady Gaga e Justin Bieber vão se apresentar no Grammy 2022

02/04/2022 | 11:10



Juntos e shallow now! A Recording Academy, responsável pela organização do Grammy 2022, anunciou na última sexta-feira, dia 1, mais dois grandes nomes que irão se apresentar na cerimônia musical: Lady Gaga e Justin Bieber.

Ambos os cantores estão indicados na categoria principal de Álbum do Ano e prometem dar um show no palco do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Bieber irá cantar a música Peaches, em parceria com os artistas Giveon e Daniel Ceaser, enquanto o repertório de Gaga segue em segredo.

Vale lembrar que, anteriormente, a Academia de Gravação já havia anunciado o nome de alguns apresentadores que irão anunciar o nome dos vencedores, no próximo domingo, dia 3, entre eles estão Avril Lavigne, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Jared Leto e Billy Porter.