Taka filia-se ao MDB em ato com Baleia e Ricardo Nunes

Da Redação



01/04/2022 | 08:15



O ex-candidato a prefeito de Diadema Taka Yamauchi, que chegou a disputar o segundo turno no pleito do ano passado, assinou ontem a ficha de filiação do MDB. Ele pretende disputar uma cadeira de deputado federal na eleição de outubro.

O ato, que ocorreu em um salão de um hotel da Capital, contou com a participação do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O dirigente nacional da sigla afirmou que Taka deverá ser o único nome do partido representando o Grande ABC na disputa por uma cadeira em Brasília. “Respeito todos os candidatos do MDB, mas tenho certeza que o Taka será um puxador de votos”, disse Baleia Rossi. “Teremos a melhor chapa dos últimos 20 anos no partido.”

O prefeito de São Paulo reforçou a votação de Taka em Diadema em 2020, quando alcançou 101.231 (com 48,65% dos votos válidos), contra 106.849 votos de José de Filippi Júnior (PT), com 51,35%.