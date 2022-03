No BBB22, Natália desabafa sobre aproximação de Linn da Quebrada, Jessilane e Eliezer: Já falei várias vezes que eu estou curtindo o menino

29/03/2022 | 08:10



Após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 28, no BBB22, Natália ficou bem abalada. A sister passou um tempo chorando na área externa da casa, e mais tarde fez um desabafo com Lucas.

Natália estava incomodada com a aproximação de Jessilane e Linn da Quebrada com Eliezer - com quem ela tem um envolvimento na casa.

- Depois que você beijou a Eslô... Que dia eu brinquei contigo?, começa Natália.

- Não brincou mais, não. Nunca mais, confirma Lucas.

E Natália continua:

Eu não sou amiga da Eslô, não. Não sou coleguinha dela. Mas para mim é questão de respeito. Eu acho palhaçada. Já falei várias vezes que eu estou curtindo o menino, que não gosto desse tipo de brincadeira, não acho legal. Mas parece que faz até pra incomodar, sabe?

- Isso é chato mesmo, se tu já falou, diz o brother.

- Eu já tinha deixado claro que eu não gostava. E a Lina fica sempre nas mesmas brincadeiras.

Arthur Aguiar rebate acusações de Natália

Um pouco mais cedo, Natália foi conversar com Arthur Aguiar - com quem teve um desentendimento durante o Jogo da Discórdia. A sister deu a plaquinha de Não Ganha para o ator durante a dinâmica.

- Sinto que você não está sozinho por mim [...] Desde o início aqui, eu tive uma identificação forte com você. Principalmente pelo nosso jeito. [...] Sinto que você se coloca nesse lugar, mas não é isso, eu falo por mim. Se você precisasse, eu estaria aqui. Igual no dia que eu vi que você estava precisando e eu cheguei e te abracei, começou Natália.

- Se você entende isso, não cabe você me colocar ali. Você não sabe o que eu sinto, não cabe a você, rebateu o ator.

- Cabe, sim. Sabe por quê? Já tentei me aproximar de você? Em brincadeiras e tal, sempre tentei ficar perto, estar ali, continua a sister.

- Então não cabe a você dizer que o Lucas não me traiu. Eu me senti traído, não é você que tem que me dizer que ele não traiu. Não cabe a você dizer.

Douglas Silva puxa DR

Arthur também foi colocar tudo em pratos limpos com Douglas Silva. A relação entre os dois anda abalada desde que DG, Paulo André e Pedro Scooby abandonaram a Prova do Líder e deram a liderança para Linn da Quebrada.

- Não ligo de você ter ficado chateado, porque realmente é isso... Você está nesse lugar, de putz, sou um dos alvos. Mas, você poderia naquele momento vir conversar comigo. Não sei se você conversou com os moleques. Naquele mesmo dia, você passou irritado. Passou por mim e perguntei quer trocar ideia?, começa DG.

E continua:

- Só que, no mesmo dia ou no dia seguinte, já estava falando super bem com o PA, com o Scooby, com o Pa... e eu fiquei não entendi. A gente está no mesmo lugar, os três estão no mesmo lugar.

Eita!