Ícaro Silva assume relacionamento com ex-finalista do The Voice: Como não me apaixonar por você

26/03/2022 | 13:11



O amor está no ar! Na última sexta-feira, dia 25, Ícaro Silva assumiu o relacionamento com o ex-participante do The Voice Brasil 2021, Izzra - parte do time de Carlinhos Brown, o talentoso músico foi finalista do reality. Apaixonado, o ator fez uma publicação nas redes sociais destacando as qualidades do amado e descrevendo a relação como um encontro cósmico.

No Instagram, o Joseph, de Verdades Secretas 2, compartilhou uma série de cliques ao lado do namorado e usou a legenda para escrever uma belíssima declaração de amor.

Príncipe. Pretinho. Estrela. Meu príncipe. Como não se apaixonar por você, pelo seu talento, pela sua luz? Parece um erê e um ancião ao mesmo tempo, porque ilumina com graciosidade e ilumina com sabedoria. Amo te ver brilhando e amo ver as pessoas encantadas com seu brilho. Obrigado por carimbar Talento em nosso encontro cósmico. Te amo Izrra.