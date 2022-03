Luana Piovani comemora dez anos de idade do filho, Dom, e cita Pedro Scooby: Hoje vai sofrer por não estar aqui

26/03/2022 | 12:10



Parabéns, Dom! Neste sábado, dia 26, o primogênito de Luana Piovanni e Pedro Scooby está completando dez anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial da sua mãe.

No feed do Instagram, a atriz postou uma foto do aniversariante e celebrou com muito amor a data. Além disso, ela lamentou a saudade que Scooby, confinado no BBB22, vai sentir hoje:

Hoje é um dia muito importante! Aniversario de 10 anos do menino Dom. Primogênito. O nome não poderia ser melhor, Dom, DADIVA RECEBIDA. Eu fico aqui de peito cheio e coração transbordando e penso no Pedro, que hoje vai sofrer por não estar aqui. Sofremos todos. Escolhas e renuncias.

E, continuou:

O que importa é que esta dentro dos nossos corações, brilhando na escolha que fez e já já sai pra poder estar com essas três preciosidades que tanto lhe amam.

No final, ela mandou um recado para algumas pessoas:

(E não me gastem com esse blablabla de foto, dei volta no monopólio a vida toda, não iria deixar meus filhos vitimas desse circo.) Que Deus abençoe a todos grandemente em amor e paz.