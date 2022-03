Ticiane Pinheiro combina look com filha caçula, Manuella, e usa bolsa que custa mais de 20 mil reais: Gêmeas

22/03/2022 | 09:10



Ticiane Pinheiro, 45 anos de idade, compartilhou um clique com a filha caçula, Manuella Tralli, no Instagram na última segunda-feira, dia 21 - na imagem, a pequena aparece usando o mesmo look que a mãe.

As duas usaram a combinação para irem em um evento em São Paulo.

Gêmeas, escreveu Ticiane na legenda da publicação.

A apresentadora ainda arrematou o outfit com uma bolsa Lady Dior, que custa mais de 20 mil reais - vale lembrar que esse modelo da Dior ganhou notoriedade após ser usado pela princesa Diana.

A artista também é mãe de Rafaella Justus, 12 anos de idade, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.