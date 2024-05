Em carta aberta no Dia das Mães, Rafa Kalimann revela que sofreu aborto espontâneo

Rafa Kalimann usou as redes sociais no último domingo, dia 12, Dia das Mães, para falar sobre um assunto delicado. Em uma carta aberta aos seguidores, ela contou que engravidou de seu namorado Allan Souza Lim, mas sofreu um aborto espontâneo.

Na legenda do vídeo, ela escreveu:

Ao nosso dia das mães, um abraço apertado.posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas pra mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência. Da realização do meu maior sonho. Pedi pra que Deus me permitisse questionar, não é justo, não deveria ser. Mas me esforço pra confiar que ainda entenderei o propósito, porém, por agora só sei sentir muito.feliz dia das mães, heroínas, forças da natureza, amor puro.amo cada uma de vocês.e principalmente, minha mãe, que está sendo uma fortaleza pra mim agora.

Já no vídeo, Rafa começou dizendo:

- Hoje é Dia das Mães, e eu confesso que jamais pensei que fosse abrir essa câmera e dar play nesse vídeo pra abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenha vivido, como estou fazendo agora, talvez como um ato de desejar ser abraçada e acolhida, talvez com vontade de abraçar e acolher outras mulheres.

E continua:

- Hoje é Dia das Mães, eu sou mãe, apesar de Deus não ter me permitido que eu pegasse meu filho no colo e eu tenho vivido nesses últimos dias um vácuo muito grande. Um luto muito grande. Passei por situações que talvez pegue de surpresa pessoas até mais próximas a mim, que eu não compartilhei porque achei que nós fossemos guardar de um jeitinho muito íntimo.