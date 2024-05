Dona Déa ganha vídeo surpresa de netos e cai no choro

Pura emoção no ar! No último domingo, dia 12, Dona Déa recebeu um presentão de Dia das Mães. Durante a apresentação do Dança dos Famosos, Luciano Huck surpreendeu a colega e mostrou um vídeo especial para ela, gravado por Thales Bretas e os filhos, Romeu e Gael.

No momento, Huck contou que tinha uma mensagem para a mãe mais amada do Brasil. Em seguida, a imagem dos netos de Déa, filhos de Paulo Gustavo, surgiram com o médico.

- Eu sou muito grato a você, vovó Déa, por isso eu vim deixar um beijo para a senhora e para todas as mães do Brasil. Não só meu, mas um beijo também dos meus filhinhos, disse Thales.

Já emocionada, Déa não se segurou quando Romeu e Gael mandaram desejaram feliz Dia das Mães e depois disseram que amam a avó.