Dona Déa revela ao vivo que Luciano Huck doou um milhão de reais ao Rio Grande do Sul

No último domingo, dia 12, Luciano Huck realizou o Domingão ao vivo para convidar os telespectadores a ajudarem as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Além de exibir imagens impactantes da situação do estado e contar com a presença de convidados que nasceram na região, o apresentador também falou sobre como está se mobilizando para auxiliar quem precisa.

O artista explicou que segue fazendo doações e gostaria de ir pessoalmente ao sul, mas acabou decidindo que seria melhor ajudar de longe.

- Cogitei todos os dias ir ao Rio Grande do Sul para estar mais perto pessoalmente, mas achei que a minha presença física poderia mais distrair do que ajudar.

Em outro momento, Déa Lúcia pediu que Luciano revelasse qual foi o valor da doação monetária que fez ao Rio Grande do Sul, mas o apresentador preferiu ser discreto:

- Não importa o valor, importa o gesto.

Logo em seguida, a mãe de Paulo Gustavo revelou ao vivo a informação:

- Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou um milhão [de reais]. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa. Parabéns, chefe

- Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe, respondeu o famoso.