Ator Steve Buscemi é agredido em Nova York com golpe no rosto

O ator Steve Buscemi passa bem depois de um homem tê-lo golpeado no rosto em uma rua de Nova York, informou o seu assessor no domingo, 12.

O ator de 66 anos, que protagonizou filmes como Fargo e Boardwalk Empire, foi agredido na manhã da quarta-feira, 8, em Manhattan e levado para um hospital próximo devido a hematomas, inchaço e hemorragia no olho esquerdo.

"Steve Buscemi foi agredido em Manhattan, mais uma vítima de um ato aleatório de violência na cidade", afirmou o seu assessor num comunicado divulgado no domingo. "Ele está bem e agradece os desejos de melhoras de todos".

O New York Post foi o primeiro meio de comunicação a noticiar a agressão. O Departamento de Polícia de Nova York divulgou um comunicado sobre a agressão na quarta-feira, sem identificar os envolvidos. O representante de Buscemi confirmou no domingo que a vítima não identificada no comunicado da polícia era o ator. A polícia disse que ninguém foi detido e que a investigação continua em aberto.

Michael Stuhlbarg, que contracenou com Buscemi em Boardwalk Empire, foi atingido por uma pedra na nuca quando passeava no Central Park em 31 de março. Stuhlbarg perseguiu o seu agressor, que foi detido na área exterior do parque.