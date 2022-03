Ramalhão vai a Guararema com foco no RB Bragantino

Dérek Bittencourt



22/03/2022 | 00:01



A delegação do Santo André seguiu viagem ontem para a cidade de Guararema, na região do Alto Tietê, onde já havia realizado parte da pré-temporada e irá se preparar para a partida de amanhã, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. A opção da diretoria e da comissão técnica em levar a equipe para o local se deve ao fato de o mesmo contar com gramado natural, do mesmo tipo do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, que abrigará a partida eliminatória de amanhã, às 19h. Isso porque o time está acostumado a treinar e jogar em campo com outro tipo de condições: o sintético do Bruno Daniel.

“O trabalho do (Thiago) Carpini e do grupo todo está sendo excepcional. Para o Santo André o Campeonato Paulista é como uma escada, cujo primeiro degrau é a permanência na Série A-1. Com humildade e trabalho sério, acreditando no grupo, vamos tentar mais um degrau, que seria ficar entre os quatro, o que nos garantiria vaga na Copa do Brasil de 2023”, projetou o presidente Sidney Riquetto.