Irmã de Meghan Markle alega que a duquesa usava fantasia de gravidez falsa e tem conta do Twitter banida

15/03/2022 | 14:10



Casos de família! Ao que parece as coisas não estando indo muito bem para a meia-irmã de Meghan Markle. Isso porque, de acordo com o Daily Mail, Samantha Markle, de 57 anos de idade, teve a conta do Twitter banida após espalhar suposta declarações difamatórias contra a Duquesa de Sussex.

O perfil de Samantha foi suspenso pela própria plataforma na última segunda-feira, dia 14, por ter violado regras de boa conduta na rede social. O motivo? Ela estava usando a conta para assediar a própria irmã e e questionar a veracidade de suas duas gestações.

Segundo a repórter Ellie Hall, que passou meses investigando as publicações, a mulher alegava que Meghan nunca esteve grávida de seus dois filhos com Príncipe Harry, Archie e Lilibet. Os tweets ainda afirmavam que a duquesa usava uma fantasia de gravidez falsa pois tinha sofrido um aborto espontâneo e as crianças são na verdade bonecas ou nem mesmo filhos de Harry - que a Meghan teria se envolvido com Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein. Eita!

O casal não se pronunciou sobre o assunto e não há evidências das alegações. Ao ser descoberta, Samantha contratou um advogado, Douglas Kahle, para afirmar que a conta do Twitter foi hackeada.

O e-mail e outras contas da Sra. Markle foram invadidos em várias ocasiões e é muito provável que essas declarações tenham sido feitas por terceiros para difamar nosso cliente, disse Kahle.