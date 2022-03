Diadema abre 40 vagas em creche no bairro Conceição

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de Diadema entregou ontem 40 novas vagas de creche à unidade Roberto Luiz Gordon, no bairro Conceição, na primeira etapa da ampliação da rede municipal de educação prevista para acontecer em 2022.

A unidade será administrada pela Comunidade Inamar, que já possui equipamento educacional no Jardim Inamar. O Executivo vai arcar com o custeio per capita de cada criança, o fornecimento de todos os materiais didáticos, além de melhorias realizadas na unidade por meio do Programa Escola Bem Cuidada.

Além do lançamento de ontem, o cronograma definido pela Secretaria de Educação prevê a entrega total de 450 vagas até dezembro. Em abril, será a vez da creche da Vila Nogueira receber outras 167 vagas – a unidade também será administrada por organização social.

O mutirão para reduzir a fila de espera em unidades de ensino da primeira infância faz parte do programa Creche Lugar de Criança, lançado em outubro do ano passado.

“Encontramos cenário de completo abandono e conseguimos já no primeiro ano mudar a realidade da educação municipal. Mas nós ainda não estamos satisfeitos e a abertura dessas 40 vagas de hoje (ontem) é só o começo do que está por vir em 2022”, comentou o prefeito José Filippi Júnior (PT).