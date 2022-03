Deslizamento atinge abrigo de animais e moradores criticam a morosidade da Prefeitura

Carolina Helena

Especial para o Diário



15/03/2022 | 00:01



Moradores do Jardim Sampaio o Vidal, em Mauá, acordaram assustados na madrugada de sábado. Um deslizamento de terra interditou a Estrada do Carneiro e atingiu em cheio o abrigo de animais Pancinha Feliz, entidade que serve como hotel para bichos de rua e, diariamente, alimenta mais de 30 animais abandonados da região. O projeto, que existe há seis anos, também acolhe 37 bichos com alguma doença ou deficiência, que, após os cuidados, são encaminhados para a adoção.

Dois dias depois do deslizamento de terra, de acordo com os moradores, a Prefeitura de Mauá não conseguiu retirar toda a terra e galhos que ficaram acumulados no local nem desobstruir a via para os carros.

A moradora Liliane Lima, 31 anos, é a criadora do projeto social Pancinha Feliz e se preocupa com a possibilidade de outro deslizamento acontecer no local e causar, além de prejuízos físicos, alguma morte.

“A terra caiu na área que estão as casinhas e os comedouros dos animais. Felizmente todos estão bem, mas as casinhas e os comedouros ficaram destruídos. A Prefeitura não tirou todo o entulho, a via ainda está obstruída com galhos, árvores e pneus. A área também não foi isolada nem uma lona foi colocada. A terra continua caindo, é questão de tempo para desmoronar tudo de novo”, reclama.

No domingo a chuva apertou novamente e com o entulho obstruindo a via, a água está se acumulando por não ter vazão e entrando no abrigo dos animais, que funciona em uma parte da casa da Liliane. “Como tudo estava obstruído veio a chuva do domingo e, sem a passagem de água, alagou a parte de dentro do abrigo. Aí acabou enchendo tudo de uma vez. A Prefeitura não veio fazer a limpeza, então, é bem provável que vai encher nas próximas chuvas também”, projetou a moradora.

Em nota, a Prefeitura de Mauá disse, por meio da Defesa Civil, “que o local é entidade privada, por isso o município não pode realizar nenhuma intervenção. Os trabalhos de limpeza da via foram realizados no sábado pelas equipes da Prefeitura”.