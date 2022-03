No BBB22, a Prova do Líder desta semana é de resistência! Confira a dinâmica

11/03/2022 | 00:10



Nesta quinta-feira, dia 10, foi dado início a uma Prova do Líder de resistência no BBB22!

Antes de começar, os brothers ainda falaram com Tadeu Schmidt sobre a possibilidade do último paredão ter sido falso e Jade voltar para a casa a qualquer momento. Tadeu brincou, dizendo que o paredão não foi falso, Jade saiu e ele até conversou com ela, mas ninguém colocou muita fé no que foi dito e a dúvida continuou no ar.

Falando sobre prova, o líder Pedro Scooby teve a chance de vetar uma pessoa, e escolheu Eliezer para não participar. Depois, os brothers fizeram um sorteio para definir as posições de cada um em um carrossel, que ficará girando e, de tempos em tempos, fazendo pausas.

A cada pausa, um dos brothers, escolhido de maneira aleatória, é surpreendido com um jato de ar em sua direção! Tadeu não falou nada sobre este detalhe, e Natália foi a primeira selecionada, que levou o maior susto!

E aí, quem será que vai aguentar essa até o fim?