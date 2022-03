Apesar de ainda estar chateada, Kate Middleton diz querer fazer as pazes com Meghan Markle

10/03/2022 | 16:10



Reconciliação real! Kate Middleton declarou que deseja fazer as pazes com Meghan Markle, caso a artista apareça no jubileu da rainha, apesar de ainda estar chateada com a forma que foi tratada pela atriz.

Em entrevista ao Daily Mail, fontes próximas da duquesa de Cambridge afirmaram que ela não esqueceu o que foi dito sobre ela, mas que fazer as pazes com sua cunhada seria parte de sua responsabilidade como membro da família real. Durante a conversa, o contato do jornal ainda explicou que Kate acha que não deixar suas emoções transparecerem é também um de seus deveres.

Ela fará questão de ser fotografada abraçando ou beijando Meghan. Ela sabe que não tem sentido manter um desentendimento que teve chances de ser resolvido, esclareceu a fonte.

O clima de tensão entre as duas duquesas teria começado no casamento de Meghan com Príncipe Harry, quando Kate foi uma das madrinhas. As duas se desentenderam e a atriz comentou o assunto durante sua polêmica entrevista com Oprah Winfrey.

Ainda não foi confirmado se Harry e sua família comparecerão no jubileu da Rainha Elizabeth II, que irá comemorar os 70 anos de reinado da monarca. Mas, se estiverem lá, esse encontro promete, né?