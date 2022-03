Jade Picon é eliminada do BBB22! Confira como foi a noite dos brothers

09/03/2022 | 01:10



Nesta terça-feira, dia 8, rolou uma das noites de eliminação mais tensas, ou talvez a mais tensa, do BBB22!

A disputa desta semana foi entre Jessilane, indicada pelo líder, Jade Picon e Arthur Aguiar. Jade atendeu ao Big Fone e além de ir direto para o paredão, puxou Arthur para ir com ela. Gustavo havia sido o mais votado da casa, mas conseguiu se livrar da berlinda graças a prova bate-volta.

No primeiro contato de Tadeu Schmidt com os brothers, Jade disse que estava bem nervosa com a possibilidade de sair, e que passou o dia tendo momentos de tensão e calmaria. Jessi contou que neste paredão seus sentimentos estavam confusos, mas ela estava muito ansiosa pelo resultado pois sentia que talvez este não seria o momento dela de sair. Já Arthur declarou que estava grato e orgulhoso de sua trajetória, mas também estava com medo e nervoso.

Depois, votos encerrados e Tadeu anunciou que este foi o segundo maior paredão da história do BBB!

Na hora de anunciar o eliminado, Tadeu falou sobre a rivalidade entre Jade e Arthur, e também falou sobre como Jessi acabou inserida em um paredão com os dois grandes antagonistas da edição. Em seguida, anunciou que Jade era a eliminada.

A sister ficou séria e não esboçou reação, enquanto Eslovênia e Laís caíram no choro.

Arthur e Jessi também choraram muito com o resultado, aliviados e felizes.

Antes de Jade ir, Arthur foi até ela, que não quis abraçá-lo, mas brincou:

- Tchau Arthur, obrigada por tudo.

Ele então, disse à ela:

- Desculpa qualquer coisa, que tudo que a gente viveu fique aqui dentro e espero que lá fora a gente tenha oportunidade de conversar.

Eita! O que você achou do resultado?