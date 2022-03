São Caetano recebe Linense com vitória como obrigação

Dérek Bittencourt



09/03/2022 | 00:01



Faltam três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2 e o São Caetano não depende apenas de si para chegar à segunda fase do torneio. Ainda assim, precisa somar o maior número possível de pontos e torcer contra rivais diretos na luta pela classificação. E hoje, a partir das 20h, no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão tem pela frente justamente adversário que briga por vaga no G-8, caso do Linense. Assim, triunfo é visto como fundamental por parte dos são-caetanenses.

A principal novidade do time não estará exatamente dentro de campo. Isso porque o São Caetano fez uma troca na função de executivo de futebol, Pedro Soriano deixou o clube e Márcio Ribeiro, ex-Água Santa, assumiu o cargo.

“Estou muito contente pelo convite e acredito demais nesse grupo. Temos três partidas difíceis (depois do Linense, visita o Velo Clube e recebe o Juventus), mas o nível da competição está bem equiparado entre as equipes. Cabe uma doação de todos para alcançarmos o nosso objetivo que passa pela classificação a segunda fase e consequentemente a briga pelo acesso a primeira divisão”, declarou Márcio Ribeiro.

O técnico Axel poderá contar novamente com o lateral-direito Thiaguinho, que ficou duas rodadas fora por desgaste muscular.