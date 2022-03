Marcello Antony compartilha vídeo falando sobre transplante capilar

06/03/2022 | 12:10



Marcello Antony que está no auge dos seus 57 anos de idade compartilhou com seus fãs e seguidores das redes sociais no último sábado, dia 5, um vídeo falando que realizou o processo para fazer um transplante capilar.

Lembrando que o ator está morando em Portugal e veio para o Brasil exclusivamente para realizar o procedimento. No vídeo que está em preto e branco, ele fala sobre a anestesia e aparece com o corte de cabelo bem baixinho.

Cirurgia foi excelente, não vou negar que sente-se um pouco de dor nas picadinhas da anestesia, mas depois disso você não sente absolutamente nada.

Marcello Antony ainda deixou claro que transplantou os fios de cabelo para a região frontal e para a coroa da cabeça.