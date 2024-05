Deolane Bezerra e Fiuk esclarecem relação e cantor reclama: - Não consigo ficar com ninguém

Parece que o quase casal queridinho da web não existe mais! Deolane Bezerra e Fiuk deram muito o que falar com a relação inusitada dos dois, com brincadeiras de casal e tudo mais. Mas, nesta sexta-feira, dia 17, eles resolveram esclarecer que, na verdade, são só amigos e que estão solteiros.

Nos Stories da advogada, os dois apareceram e se pronunciaram:

- Gente, nós tivemos uma conversa rápida aqui, mas já tínhamos conversado. Estamos passando aqui para falar para vocês que nós somos amigos, migles, best friends.

O filho de Fábio Jr. ainda reclamou que tem tido dificuldade para se relacionar com outras mulheres, já que elas estariam acreditando que ele e a advogada estão juntos:

- Meninas, eu estou solteiro! Não estou conseguindo pegar ninguém! [Somos] amigos, parceirinhos, esclareceu.

Deolane, entretanto, revelou que Fiuk chegou até a criar esperanças quanto a relação dos dois:

- Nunca aconteceu nada porque eu não quis, real. Acho ele um fofo. Eu vim para melhorar a sua vida, e você a minha, para eu me sentir assim, cortejada. Te amo de verdade. Você é muito meu brother, falou.

Como prova do amor da amizade, a advogada presenteou o cantor com uma guitarra novinha, com direito até a declaração:

Nesta caminhada foi um prazer te conhecer, de verdade. Obrigada pelas risadas e conversas sobre a vida, mas você não se livrou de mim, viu? Você é muito especial... Amo a sua vida, escreveu.