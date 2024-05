Após boatos de separação, Jennifer Lopez e Ben Affleck são flagrados passeando juntos

Nada de término? Boatos de que Jennifer Lopez e Ben Affleck não estariam mais juntos começaram a circular nos últimos dias. Mas para acabar de vez com esses rumores, o casal foi a um evento escolar de um dos filhos do ator.

Os dois estavam com flores para celebrar a apresentação do filho de Affleck. Mas de acordo com fontes do Daily Mail, J-Lo e o ator não trocaram carinhos públicos.

Os artistas se casaram em julho de 2022, mas antes viveram um relacionamento de idas e vindas. A última vez que haviam sido vistos juntos neste ano foi em março.