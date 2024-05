Após receber alta médica, filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca e volta para UTI

O pequeno Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares recebeu alta médica na última quinta-feira, dia 16, mas teve uma nova parada cardíaca nesta sexta-feira, dia 17, e voltou a ser internado. O pequeno nasceu com uma malformação congênita chamada Síndrome de Patau, que causa um conjunto de malformações no bebê.

Nos Stories, Ingra contou que o bebê precisou ser levado às pressas para o hospital após sofrer uma parada cardíaca em casa. Arthur foi internado na UTI e segue sob observação médica.

Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca. Já estamos com ele hospitalizado de novo na UTI.

Zé Vaqueiro também compartilhou um texto em suas próprias redes sociais onde pediu pela oração de seus seguidores. Emocionado, ele escreveu:

A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo! Mas eu credito que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur teve uma parada cardíaca. Precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar na luta. Sei que eu e a Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. Deus é quem está no controle de nossas vidas.