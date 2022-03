A arte em movimento

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 00:01



A Companhia de Danças de Diadema apresenta dois espetáculos presenciais, no Teatro Sérgio Cardoso (Sala Nydia Lícia), em São Paulo. No sábado, o grupo entra em cena com a montagem SCinestesia, às 20h30. Já no domingo, apresenta o infantil Crocodilo Embaixo da Cama, às 17h. Os ingressos são gratuitos em ambas as sessões e podem ser retirados pela plataforma Sympla. Após as apresentações, os integrantes da companhia participam de bate-papo com o público.

Com direção geral e concepção coreográfica da bailarina e coreógrafa Ana Bottosso, Scinestesia é uma obra que transita pelo universo do surrealismo, associado às possibilidades de integração entre dança contemporânea, teatro, música e artes visuais. Ana também assina a dramaturgia cênica, junto com o ator-performer Matteo Bonfitto, e a montagem conta ainda com participação do músico e compositor Luciano Sallun na criação da trilha sonora.

COBRANCO

Com coreografia de Clébio Oliveira e direção geral de Ana Bottosso, o espetáculo foi concebido em 2021, durante a pandemia. Pela ótica infantil, Crocodilo Embaixo da Cama é uma viagem poética sobre o nosso tempo, sobre a pandemia, sobre nossos estados mentais que podem desencadear monstros diante de algo que não conhecemos, sejamos crianças ou adultos.

O enredo explora o imaginário infantil, repleto de bichos, fantasmas e monstros que podem despertar medo a qualquer hora do dia, principalmente na hora de dormir.