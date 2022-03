Irmã de Neymar Jr. comenta em publicação de Bruna Marquezine e internautas se empolgam com possível reconciliação

04/03/2022 | 15:10



Reaproximação? Essa é a expectativa criada nos fãs do casal Brumar! Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., comentou no post de sua ex-cunhada, Bruna Marquezine, e causou entres os apoiadores do casal. A publicação de Marquezine é uma foto dela em um píer em frente ao mar.

Entre muitos comentários e elogios deixados na foto da modelo, o da irmã do craque chamou bastante a atenção dos internautas.

Princesa!!!!, comentou Rafaella.

O elogio deu o que falar e o pessoal da web não deixou de interagir. Alguns torceram pela reaproximação das duas, outros até pensaram na volta de Neymar com Bruna.

Cunhadas de milhões, comentou uma seguidora.

Virem cunhadas de novo, pediu outro.

Ele tá namorando outra!! Deixa o cara tentar ser feliz com a menina!, afirmou uma internauta.